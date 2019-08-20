Юморист Гарик Харламов продолжает «прикалываться» над знаменитостями. 38-летний шоумен в своем аккаунте в Instagram выложил пост, в котором призвал подписчиков потроллить американского актера Сильвестра Сталлоне накануне выхода его нового фильма о Джоне Рэмбо.
«Я пока не придумал зачем, но давайте ******** до какой-нибудь мировой знаменитости. У Сталлоне выходит новый „Рэмбо“. Переходите на @officialslystallone и напишите коммент: „Мне нужна твоя одежда и мотоцикл“. Русский троллинг в тренды» — написал Гарик Харламов.
Комик добавил, что это фраза из фильма «Терминатор».
Instagram @garikkharlamov
Подписчики Гарика Харламова последовали его призыву и на данный момент под последней публикацией Сталлоне на его странице уже более 14,5 тысяч комментариев на русском языке.
instagram @officialslystallone
Сам Сильвестр Сталлоне пока никак не отреагировал на происходящее.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне устроили самый настоящий бунт в Instagram американской певицы Леди Гаги после появления слухов о том, что она якобы увела актера Брэдли Купера из семьи соотечественницы — модели Ирины Шейк. Русские пользователи всячески высмеивали артистку, а самые затейливые даже «делились» с Гагой рецептами русских блюд, чтобы она в будущем «не отставала» от Шейк в вопросах кулинарии.