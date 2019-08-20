Юморист Гарик Харламов продолжает «прикалываться» над знаменитостями. 38-летний шоумен в своем аккаунте в Instagram выложил пост, в котором призвал подписчиков потроллить американского актера Сильвестра Сталлоне накануне выхода его нового фильма о Джоне Рэмбо.

« Я пока не придумал зачем, но давайте ******** до какой-нибудь мировой знаменитости. У Сталлоне выходит новый „Рэмбо“. Переходите на @officialslystallone и напишите коммент: „Мне нужна твоя одежда и мотоцикл“. Русский троллинг в тренды » — написал Гарик Харламов.

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Комик добавил, что это фраза из фильма «Терминатор».

Instagram @garikkharlamov

Подписчики Гарика Харламова последовали его призыву и на данный момент под последней публикацией Сталлоне на его странице уже более 14,5 тысяч комментариев на русском языке.

instagram @officialslystallone

Сам Сильвестр Сталлоне пока никак не отреагировал на происходящее.