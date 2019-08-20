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  4. Военный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет — видео

Военный беспилотник «Альтиус-У» совершил первый полет — видео

, 14:27 Видео 50

Минобороны опубликовало кадры испытаний нового беспилотного летательного комплекса, который способен находиться в воздухе более суток.

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Фото, видео : МО РФ

Министерство обороны обнародовало кадры первого полета военного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У».

Разведывательный БЛА взлетел с испытательного аэродрома и находился в воздухе 32 минуты на высоте до 800 метров в автоматическом режиме. Все системы комплекса сработали штатно, отметили в оборонном ведомстве.

Беспилотник «Альтиус-У» способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Его отличительно особенностью является большая продолжительность полета. Он может находиться в воздухе более суток.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о первом погружении неатомной подлодки «Петропавловск-Камчатский» проекта «Варшавянка».

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