Министерство обороны обнародовало кадры первого полета военного беспилотного летательного аппарата «Альтиус-У».

Разведывательный БЛА взлетел с испытательного аэродрома и находился в воздухе 32 минуты на высоте до 800 метров в автоматическом режиме. Все системы комплекса сработали штатно, отметили в оборонном ведомстве.

Беспилотник «Альтиус-У» способен выполнять весь спектр разведывательных задач с применением оптических, радиотехнических и радиолокационных средств. Его отличительно особенностью является большая продолжительность полета. Он может находиться в воздухе более суток.

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