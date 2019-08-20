Екатерина Волкова получила тепловой удар на съемках «Ворониных»

19 августа на съемках нового сезона сериала «Воронины» Екатерина Волкова, исполняющая роль Веры, пожаловалась на плохое самочувствие. Причиной стал солнечный удар, полученный в результате длительного пребывания на жаре в Сочи. Пришлось вызвать скорую помощь прямо на съемочную площадку. Об этом со ссылкой на Instagram Екатерины Волковой сообщает сайт Teleprogramma.pro.

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« Как только ожила, решить поесть. Это было ошибкой. И тут мне стало не хорошо совсем — началась рвота, которая не прекращалась два часа. Мне сделали два укола, напичкали кучей лекарств ».

Екатерина Волкова. Instagram @volkovihome

На съемки Волкова смогла вернуться только спустя несколько часов. Сегодня, 20 августа, актриса уже в столице — продолжает работать, несмотря на самочувствие.

Instagram @volkovihome

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