Ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) тревожит весь мир.

Особенно после сообщений о том, что США испытали крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета более 500 километров.

Пуск в Тихом океане у побережья Калифорнии показали все американские СМИ. Что это значит?

Эксперты трубят о начале глобальной гонки вооружений.

Об опасных политических играх и военных амбициях США — Леонид Китрарь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МИД РФ обвинил США в нагнетании военной напряженности.