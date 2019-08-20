Ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) тревожит весь мир.
Особенно после сообщений о том, что США испытали крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета более 500 километров.
Пуск в Тихом океане у побережья Калифорнии показали все американские СМИ. Что это значит?
Эксперты трубят о начале глобальной гонки вооружений.
Об опасных политических играх и военных амбициях США — Леонид Китрарь.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что МИД РФ обвинил США в нагнетании военной напряженности.