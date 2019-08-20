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  4. Зачем США испытали запрещенную ДРСМД ракету — репортаж

Зачем США испытали запрещенную ДРСМД ракету — репортаж

, 13:56 Эфирная новость 62

На сайте Пентагона появилось видео испытания США крылатой ракеты наземного базирования с запрещенными Договором средней и меньшей дальности характеристиками.

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Фото, видео : 5-tv.ru, www.globallookpress.com / © NASA

Ситуация вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) тревожит весь мир.

Особенно после сообщений о том, что США испытали крылатую ракету наземного базирования с дальностью полета более 500 километров.

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