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На ком женился самый популярный YouTube-блогер в мире? — фото

, 17:47 Фото 91

PewDiePie сыграл свадьбу с коллегой по цеху — бьюти-блогершей Марцией Бизоньин. Перед тем, как официально узаконить отношения, парочка встречалась восемь лет.

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Фото, видео : Instagram @itsmarziapie

Звезда YouTube из Швеции — PewDiePie — женился на популярной бьюти-блогерше Марции Бизоньин. После свадьбы суперизвестная семейка на двоих имеет порядка 108 миллионов подписчиков по всему миру.

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Настоящее имя PewDiePie — Феликс Кьеллберг. 29-летний YouTube-блогер прославился за счет роликов по культовой видеоигре Minecraft. Его новоявленная супруга 26-летняя Марция Бизоньин выкладывает видео на хостинг под ником Marzia.

Спутница самого популярного блогера на YouTube родилась в Италии, однако свой контент предпочла транслировать на английском языке. На канале знаменитость рассказывает подписчикам о модных тенденциях, косметических новинках и вообще обо всем, что имеет какое-либо отношение к фешн- и бьюти-индустрии, в целом.

Огромная аудитория фолловеров принесла Марции Бизоньин множество выгодных рекламных контрактов. На деньги, вырученные с участия в съемках, блогерша даже запустила собственную линию дизайнерской одежды и обуви.

С PewDiePie — будущим супругом — Марция Бизоньин начала встречаться еще в 2011 году. Знаменитости предложили посмотреть канал Феликса Кьеллберга ее друзья. После этого блогерша отправила самому ютуберу сообщение, в котором назвала его видео забавными. Так закрутился роман двух звезд одной из самых популярных площадок в интернете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самый популярный в мире YouTube-блогер вынужден извиняться.

На ком женился самый популярный YouTube-блогер в мире? — фото

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