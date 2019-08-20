С доцентом консерватории Римского-Корсакова простятся в Петербурге 22 августа

Стала известна дата прощания с заслуженным артистом РФ, доцентом петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Михаилом Романовым. О времени и месте проведения мероприятия сообщили сотрудники пресс-службы Санкт-Петербургской филармонии.

Как стало известно, прощание с Романовым состоится в четверг, 22 августа, в Большом зале крематория, который расположен по адресу Шафировский проспект, дом 12. Начало мероприятия запланировано на 14:30 по московскому времени, сообщает 78.ru.

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