  1. Пятый канал
  4. С доцентом консерватории Римского-Корсакова простятся в Петербурге 22 августа

С доцентом консерватории Римского-Корсакова простятся в Петербурге 22 августа

, 20:00 30

Заслуженного артиста РФ Михаила Романова не стало в воскресенье, 18 августа.

Фото : Сonservatory.ru

Стала известна дата прощания с заслуженным артистом РФ, доцентом петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова Михаилом Романовым. О времени и месте проведения мероприятия сообщили сотрудники пресс-службы Санкт-Петербургской филармонии.

Как стало известно, прощание с Романовым состоится в четверг, 22 августа, в Большом зале крематория, который расположен по адресу Шафировский проспект, дом 12. Начало мероприятия запланировано на 14:30 по московскому времени, сообщает 78.ru.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, музыкант скончался 18 августа. Его тело обнаружила жена — она услышала глухой звук на улице. Выглянув в окно, женщина увидела страшную картину.

Читайте также

+19° Днём +22°
Ночью +14°
66.78
0.17 73.98
0.03
Какой отличительной особенностью обладает каждый из знаков зодиака

Последние новости

21:16
«Моменты счастья!» Нюша показала фото с вечеринки по случаю дня рождения
21:00
Певица Слава с дочерью зачитали рэп про похмелье — видео
20:51
Пожар произошел в здании кинотеатра «Аврора» в Петербурге
20:42
Эксклюзивные фото экстренной посадки воздушного шара в Подмосковье
20:38
Кролик или ворон? Новая оптическая иллюзия захватывает соцсети
20:32
Путин поручил модернизировать первичное звено в здравоохранении — видео

Сейчас читают

Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала, как цвет глаз влияет на способности человека
«Это какая-то чушь!» — Цымбалюк-Романовская об «отцовстве» Прохора Шаляпина
Бывший муж Полины Гагариной признался, что увел ее у другого

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги