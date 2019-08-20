Путин отметил значимость архивных документов о начале Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин отметил особое значение исторических документов о начале Второй мировой войны, представленных на выставке в Москве. Обращение президента к организаторам и посетителям экспозиции «1939 год. Начало Второй мировой войны» зачитал глава Росархива Андрей Артизов.
По словам российского лидера, эти исторические материалы предостерегают человечество от политической недальновидности, эгоизма и разобщенности перед лицом глобальных угроз.
Владимир Путин выразил уверенность, что выставка поспособствует сбережению исторической правды.
Экспозиция в Выставочном зале федеральных архивов собрала исторические документы и подлинные свидетельства периода с момента распада Чехословакии в марте 1939 года и усиления влияния Германии в Центральной и Юго-Восточной Европе до усугубления мирового политического кризиса и нападения немецкой армии на Польшу 1 сентября 1939 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об основном препятствии для подписания мирного договора между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны.