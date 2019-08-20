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Путин отметил значимость архивных документов о начале Второй мировой войны

, 18:41 Видео 55

Обращение президента к организаторам и гостям московской выставки «1939 год. Начало Второй мировой войны» зачитал глава Росархива Андрей Артизов.

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Фото, видео : 5-tv.ru, © РИА Новости/ Наталья Селиверстова

Президент России Владимир Путин отметил особое значение исторических документов о начале Второй мировой войны, представленных на выставке в Москве. Обращение президента к организаторам и посетителям экспозиции «1939 год. Начало Второй мировой войны» зачитал глава Росархива Андрей Артизов.

По словам российского лидера, эти исторические материалы предостерегают человечество от политической недальновидности, эгоизма и разобщенности перед лицом глобальных угроз.

«К сожалению, в некоторых странах предпринимаются попытки пересмотреть причины Второй мировой войны в угоду корыстным политическим и экономическим интересам, искажаются исторические факты, навязываются откровенно лживые взгляды, выводы, построенные на домыслах и спекуляциях», — говорится в послании президента.

Владимир Путин выразил уверенность, что выставка поспособствует сбережению исторической правды.

Экспозиция в Выставочном зале федеральных архивов собрала исторические документы и подлинные свидетельства периода с момента распада Чехословакии в марте 1939 года и усиления влияния Германии в Центральной и Юго-Восточной Европе до усугубления мирового политического кризиса и нападения немецкой армии на Польшу 1 сентября 1939 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об основном препятствии для подписания мирного договора между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны.

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