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Аудиокнига или бумажная: почему мозгу все равно?

, 18:24 74

Американские ученые выяснили, что наш мозг одинаково реагирует на чтение и прослушивание текста.

Фото : www.globallookpress.com / © imagefruit

Мозг человека практически идентично реагирует на прослушивание аудиокниг и чтение их бумажных эквивалентов. К такому выводу пришли ученые Калифорнийского университета, сообщает издание Daily Telegraph.

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Исследователи провели эксперимент с участием добровольцев. Подопытным предложили прослушать отрывки из популярных подкастов BBC, а после прочитать тот же текст на бумаге. При этом ученые проводили магнитно-резонансную томографию мозга каждого из добровольцев.

Результаты исследования показали, что при прослушивании и прочтении текста мозг активизировал практически одни и те же свои участки. Идентичны были и процессы, проходящие в нем во время чтения и прослушивания.

«Исследование показывает, что независимо от того слушают ли люди или читают одни и те же материалы, головной мозг обрабатывает информацию одинаково», — заявили ученые.

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