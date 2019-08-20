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Названы четыре вещи, делающие человека счастливым

, 7:18 47

Американский психиатр Дэниел Амен поделился результатами своих многолетних исследований.

Фото : www.globallookpress.com /Simone Brandt

Психиатр из США Дэниел Амен в эфире телеканала RT, рассказал о четырех областях, порядок в которых поможет человеку обрести счастье.

По мнению ученого, в этом вопросе проще всего разделить мир на четыре сферы.

Биологическая — это мозг, который должен быть здоровым. Его ни в коем случае нельзя травмировать.

Психологическая. Амен считает, что дисциплина ума — это очень важно. Мозг нельзя перенапрягать и ему нельзя давать лениться.

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Следующим пунктом идет социальная сфера. По словам ученого, самый простой способ обрести душевное спокойствие — как можно больше времени проводить в компании психически благополучного человека, который не действует вам на нервы.

И, наконец, духовная сфера. Сюда входят мечты человека. Доктор Амен утверждает, целеустремленные люди живут дольше, даже если при этом их мозг нельзя назвать здоровым.

Подводя итог всему вышеперечисленному, психиатр отметил, что только когда во всех этих четырех сферах будет полный порядок, тогда человек может быть абсолютно счастлив.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, на котором бразильские врачи делают операцию на мозге под аккомпанемент пациента.

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