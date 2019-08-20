Почему канал игрока NaVi по Dota2 заблокировали на Twitch?

Игрока украинской киберспортивной организации Natus Vincere (NaVi) Евгения Ри под ником Blizzy заблокировали на стриминговом сервисе Twitch за оскорбление стримера-трансгендера Сососо Tv.

Нелицеприятные сообщения от имени Blizzy в адрес хозяина канала появились в чате во время трансляции. Сососо Tv потребовал извинений от Евгения и его команды. Сам киберспортсмен заявил на своей странице в Twitter, что его аккаунт был взломан неизвестными, которые и писали гадости про трансгендера.

В общем по ситуации с каналом, я не тот человек который будет писать всякую чушь в чате твича, мой аккаунт был взломан, так как я захожу в твич раз в полгода я даже этого не заметил. Как оказалось какой-то чел сидит под моим аккаунтом уже пару месяцев. pic.twitter.com/Ye9psSg4Qm — Johny «Blizzy» Ree (@jenyaree) 20 августа 2019 г.

Сам Евгений сейчас находится со своей командой на турнире по Dota 2 — The International 9. NaVi в числе 18 команд борется за призовой фонд в 33 миллиона долларов.

Сейчас нет возможности восстановить пароль и вообще заняться этим, буду решать после окончания The International. — Johny «Blizzy» Ree (@jenyaree) 20 августа 2019 г.

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