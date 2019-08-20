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  4. Почему канал игрока NaVi по Dota2 заблокировали на Twitch?

Почему канал игрока NaVi по Dota2 заблокировали на Twitch?

, 19:11 29

Участник команды Natus Vincere утверждает, что его аккаунт на стриминговой платформе взломали неизвестные.

Фото : Twitter @jenyaree

Игрока украинской киберспортивной организации Natus Vincere (NaVi) Евгения Ри под ником Blizzy заблокировали на стриминговом сервисе Twitch за оскорбление стримера-трансгендера Сососо Tv.

Нелицеприятные сообщения от имени Blizzy в адрес хозяина канала появились в чате во время трансляции. Сососо Tv потребовал извинений от Евгения и его команды. Сам киберспортсмен заявил на своей странице в Twitter, что его аккаунт был взломан неизвестными, которые и писали гадости про трансгендера.

Сам Евгений сейчас находится со своей командой на турнире по Dota 2 — The International 9. NaVi в числе 18 команд борется за призовой фонд в 33 миллиона долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о модели-трансгендере, которая станет лицом Victoria’s Secret.

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