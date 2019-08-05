Одним из основных лиц всемирно известного бренда Victoria’s Secret с 2019 года станет модель-трансгендер, пишет Teleprogramma.Pro. Компания впервые заключила подобный контракт, чем удивила многих ценителей.

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По информации издания, речь идет о 22-летней Валентине Сампайо. До этого модель уже появлялась на страницах французского журнала Vogue, где также оказалась первым трансгендером. Комментируя новый контракт на своей странице в Instagram, Валентина пожелала подписчикам «никогда не переставать мечтать».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Victoria’s Secret решились отменить модный показ, поскольку в прошлом году он не вызвал интерес у зрителей. Сейчас компания находится в поисках нового формата.