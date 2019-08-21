  1. Пятый канал
  4. «Оборзевший!»: Павел Воля приревновал жену — видео

«Оборзевший!»: Павел Воля приревновал жену — видео

, 1:59 Видео 76

Шоумен вместе с Ляйсан Утяшевой отдыхают в Испании.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @liasanutiasheva

Павел Воля вместе с супругой Ляйсан Утяшевой и двумя детьми отдыхают в жаркой Испании. Известная гимнастка обожает делиться с подписчиками в Instagram фотографиями и видео из отпуска. А ее супруг-комик не может их не прокомментировать со свойственным ему сарказмом.

Фото: Полина Гагарина попросила поклонников помочь с выбором купальника

На одном из роликов Павел Воля признался фанатам — он впервые приревновал Ляйсан Утяшеву. По мнению юмориста, жена слишком долго и миленько болтала на лавочке с… котом!

«Наобщались? Сорок минут разговаривала на лавочке с каким-то котом! Я впервые приревновал любимую к животному. И лежит еще такой хрыч, не реагирует. Оборзевший!» — шутливо поругался на рыжего котика Воля.

В Испании помимо «выяснения отношений» звездная парочка успевает знакомиться с местными традициями и обычаями. Так, Павлу Воле и Ляйсан Утяшевой очень понравилось испанское развлечение «вака».

«Это не всем известная коррида — быков не убивают и не причиняют им боли. Бык бегает по улице, как царь. Старая традиция, бешеная проверка для молодых испанцев. Уровень адреналина зашкаливает, эмоции через край!» — рассказала гимнастка подписчикам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали трогательное видео с детьми.

Читайте также

+14° Днём +21°
Ночью +13°
66.78
0.17 73.98
0.03
Гороскоп на 21 августа: Стрельцы, помните о карме!

Последние новости

3:30
Гороскоп на 21 августа: Стрельцы, помните о карме!
2:20
Посольство РФ в Турции прокомментировало инцидент с пострадавшей россиянкой
1:59
«Оборзевший!»: Павел Воля приревновал жену — видео
1:40
День Мирона Ветрогона: Что можно и нельзя делать 21 августа
1:21
К 2021 году в РФ появится почти полмиллиона поликлиник и фельдшерских пунктов
0:59
«Слюнки потекли»: Голый Костюшкин в день рождения отыскал «молодильные яблоки»

Сейчас читают

«Мы уже ждали»: в театре Ермоловой назвали причину смерти Александры Назаровой
Умерла звезда сериала «Моя прекрасная няня» Александра Назарова
Стала известна причина смерти Александры Назаровой

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги