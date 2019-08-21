Павел Воля вместе с супругой Ляйсан Утяшевой и двумя детьми отдыхают в жаркой Испании. Известная гимнастка обожает делиться с подписчиками в Instagram фотографиями и видео из отпуска. А ее супруг-комик не может их не прокомментировать со свойственным ему сарказмом.

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На одном из роликов Павел Воля признался фанатам — он впервые приревновал Ляйсан Утяшеву. По мнению юмориста, жена слишком долго и миленько болтала на лавочке с… котом!

«Наобщались? Сорок минут разговаривала на лавочке с каким-то котом! Я впервые приревновал любимую к животному. И лежит еще такой хрыч, не реагирует. Оборзевший!» — шутливо поругался на рыжего котика Воля.

В Испании помимо «выяснения отношений» звездная парочка успевает знакомиться с местными традициями и обычаями. Так, Павлу Воле и Ляйсан Утяшевой очень понравилось испанское развлечение «вака».

«Это не всем известная коррида — быков не убивают и не причиняют им боли. Бык бегает по улице, как царь. Старая традиция, бешеная проверка для молодых испанцев. Уровень адреналина зашкаливает, эмоции через край !» — рассказала гимнастка подписчикам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Павел Воля и Ляйсан Утяшева показали трогательное видео с детьми.