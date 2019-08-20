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Фото: Полина Гагарина попросила поклонников помочь с выбором купальника

, 22:57 Фото 101

Певица опубликовала фотографии, сделанные в отпуске в Греции.

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Фото, видео : Instagram @gagara1987

Певица Полина Гагарина наслаждается отдыхом в солнечной Греции. Артистка радует подписчиков в Instagram своими фотографиями в бикини, которых, как выяснилось, у исполнительницы немало.

Недавно Полина поделилась с поклонниками новыми снимками из отпуска. Певица представила на суд фанатов три образа в разных купальниках и предложила выбрать лучшее бикини.

«Выбираем купальники! Какой вам больше нра? 1,2,3? ☀️» — попросила совета знаменитость.

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Instagram @gagara1987

Однако поклонники обратили внимание не столько на пляжные наряды звезды, сколько на ее фигуру. Подписчики в очередной раз не нашли грудь у Полины Гагариной.

«А где титечки?» — написала одна из подписчиц.

А также фолловеры снова обвинили артистку в чрезмерной худобе.

«Немного странно смотрится втянутый живот, мне кажется, не очень красиво, когда так уж торчат ребра, все же и так знают, что вы худенькая».

Однако большинство поклонников нашли фигуру Гагариной идеальной и написали, что Полина мотивирует на спорт.

«Глядя на Полину, я пошла качать 🍑, кого еще замотивировало это фото?» — оставила комментарий одна из фанаток.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фанаты обсудили новый образ Полины Гагариной в мешковатом бежевом свитере и юбке до пят.

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