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  4. «Роскошная!» Нетребко показала фото из самого дорогого отеля в Сочи

«Роскошная!» Нетребко показала фото из самого дорогого отеля в Сочи

, 0:30 Фото 82

Подписчики оперной певицы тут же поинтересовались — нет ли у звезды личного самолета?

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Фото, видео : Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Оперная певица Анна Нетребко поделилась с подписчиками в Instagram фотографией из отеля в Сочи. На снимке 47-летняя исполнительница позирует в белом наряде, кокетливо прикрывая лицо веером.

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«Каникулы продолжаются», — подписала пост знаменитость.

Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Поклонники знаменитости быстро подметили, что отдыхает звезда не где-нибудь, а в самом фешенебельном отеле курортного городка.

«Отель называется „Родина“. Самый дорогой в Сочи! Там была свадьба Пескова и Навки! Только звездам по карману», — утверждает фолловер.

Тут же подписчики начали задавать Анне Нетребко вопросы финансового характера. Один пользователь соцсети, например, поинтересовался — есть ли у знаменитости личный самолет. Ответ оперной дивы поразил всех.

«Самолет не так дорог, как его содержание. Лучше иметь друзей с самолетами!» — заявила исполнительница.

Фанаты Анны Нетребко восхитились чувством юмора знаменитости, а также поспешили осыпать ее комплиментами по поводу внешности.

«Вы несравненная!»

«На вас смотришь, и диву даешься! Недаром вас дивой называют!»

«Роскошная!» — написали юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Нетребко отменила концерт в Австрии из-за болезни.

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