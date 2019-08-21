Компания путешественников сегодня проснулась знаменитой. Совершенно незнакомые друг с другом молодые люди смогли добраться автостопом до острова Сахалин. Переплыть Татарский залив экстремалы собирались на плоту, который смастерили из ванны.

Снежанна Чайка на Сахалин шла, ехала, плыла прямо из Киева. Со случайным попутчиком, а теперь проверенным другом, Олегом из Тольятти, познакомилась в интернете. Вместе весело шагали по российским просторам, и не только, несколько недель подряд.

Гороскоп на 21 августа: Стрельцы, помните о карме!

Путешествовать вдвоем долго не пришлось. Пока добирались до Дальнего Востока, собралась целая компания таких же автостопщиков. Палец верх и вот уже очередной водитель-дальнобойщик готов подкинуть туристов на десяток другой километров.

О невероятных приключениях великолепной восьмерки — Сергей Лесков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Приморье спасли туристов, отрезанных водой от «большой земли».