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  4. К речному причалу в Киришах в Ленинградской области прибыл первый теплоход

К речному причалу в Киришах в Ленинградской области прибыл первый теплоход

, 7:07 Эфирная новость 27

В рамках развития туризма на Северо-Западе РФ теперь круизные корабли будут приходить в Кириши несколько раз в месяц.

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Фото, видео : ТАСС/Коротаев Артем, 5-tv.ru

К новому речному причалу в городе Кириши Ленинградской области прибыл первый теплоход. Регулярный рейс совершил теплоход «Сергей Есенин». Круизные корабли будут останавливать в Киришах несколько раз в месяц.

Новую пристань построили в рамках программы развития туризма на Северо-Западе России. Ранее речные причалы обновили в Старой Ладоге, у крепости Орешек, Свирьстрое и Невской Дубровке. Их построили в соответствии с международными стандартами и минимальным воздействием на окружающую среду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал как жители Петербурга пытаются снизить поток туристов, которые приходят в жилые дома полюбоваться отделкой.

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К речному причалу в Киришах в Ленинградской области прибыл первый теплоход

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