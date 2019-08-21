К речному причалу в Киришах в Ленинградской области прибыл первый теплоход

К новому речному причалу в городе Кириши Ленинградской области прибыл первый теплоход. Регулярный рейс совершил теплоход «Сергей Есенин». Круизные корабли будут останавливать в Киришах несколько раз в месяц.

Новую пристань построили в рамках программы развития туризма на Северо-Западе России. Ранее речные причалы обновили в Старой Ладоге, у крепости Орешек, Свирьстрое и Невской Дубровке. Их построили в соответствии с международными стандартами и минимальным воздействием на окружающую среду.

Ранее 5-tv.ru рассказывал как жители Петербурга пытаются снизить поток туристов, которые приходят в жилые дома полюбоваться отделкой.