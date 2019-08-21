Жильцы одного из вполне благоустроенных домов в историческом центре Петербурга готовы защищать окружающую их красоту, допуская к ней только избранных — с сотней рублей в кармане. Неужели вход в знаменитые парадные Северной столицы скоро станет платным?

Именно так решили жильцы на собрании собственников доходного дома Елисеевых. Уж если и терпеть толпы туристов, то не бесплатно. Наличные или карты в этой парадной Петербурга принимают без ограничений. «Все включено» за 100 рублей. Не важно, дождь переждать или на экскурсию. На общем собрании собственники нашли агента — компанию по организации экскурсий — и поручили им собирать деньги и вести бухгалтерию. Какие плюсы и минусы есть у «платных парадных» Северной столицы, выяснял Андрей Захаров.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Турции требуют отмены системы «все включено» для туристов.