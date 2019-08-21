Инкассаторам могут разрешить задерживать злоумышленников

Сотрудники объединения инкассации Банка России и инкассаторы Сбербанка могут получить право задерживать злоумышленников, посягающих на перевозимые ценные грузы, и передавать их полиции, пишет URA.RU.

Соответствующий законопроект разработали в Росгвардии. Сейчас инициатива проходит общественные слушания.

«Работники Сбербанка имеют право задерживать на месте правонарушения лиц, совершивших посягательства на охраняемые ценности. Задержанные лица подлежат незамедлительной передаче в органы внутренних дел» , - говорится в документе.

Аналогичными полномочиями предлагают наделить и сотрудников Центробанка и Российского объединения инкассации ЦБ. По действующему законодательству, задерживать людей имеют право только сотрудники МВД и ФСБ.

В тексте также говорится о праве инкассаторов на ношение ручного боевого стрелкового оружия при перевозке денег, драгоценных металлов и сведений, связанных с гостайной. Согласно постановлению правительства от 23 ноября 2012 года, инкассаторы получают оружие во временное пользование от Росгвардии по договору аренды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о наказании за тунеядство, которое предложили вернуть в России.