Трое малышей пострадали при обрушении в благовещенском детсаду

В Благовещенске инициирована прокурорская проверка детского сада № 5, где на воспитанников с потолка упала штукатурка.

Инцидент произошел в игровой комнате, где была младшая группа — дети от трех до четырех лет. Малыши получили ссадины и ушибы, одного из них госпитализировали. На место прибыли правоохранительные органы, сам детский сад закрыли до получения результатов строительной экспертизы.

« В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства, регламентирующего безопасность детей в дошкольном образовательном учреждении, в том числе работе администрации учреждения », — говорится в сообщении прокуратуры по Амурской области.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео спасения пятимесячной девочки, которую угрожал выбросить с балкона ее отец.