Трое малышей пострадали при обрушении в благовещенском детсаду

В Благовещенске инициирована прокурорская проверка детского сада № 5, где на воспитанников с потолка упала штукатурка.
Инцидент произошел в игровой комнате, где была младшая группа — дети от трех до четырех лет. Малыши получили ссадины и ушибы, одного из них госпитализировали. На место прибыли правоохранительные органы, сам детский сад закрыли до получения результатов строительной экспертизы.
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Ранее 5-tv.ru публиковал видео спасения пятимесячной девочки, которую угрожал выбросить с балкона ее отец.