  1. Пятый канал
  4. Трое малышей пострадали при обрушении в благовещенском детсаду

Трое малышей пострадали при обрушении в благовещенском детсаду

, 10:43 Видео 34

На воспитанников младшей группы с потолка упала штукатурка.

Фото : © РИА Новости/ Алексей Сухоруков

В Благовещенске инициирована прокурорская проверка детского сада № 5, где на воспитанников с потолка упала штукатурка.

Инцидент произошел в игровой комнате, где была младшая группа — дети от трех до четырех лет. Малыши получили ссадины и ушибы, одного из них госпитализировали. На место прибыли правоохранительные органы, сам детский сад закрыли до получения результатов строительной экспертизы.

«В ходе проверки прокуратурой будет дана оценка исполнению законодательства, регламентирующего безопасность детей в дошкольном образовательном учреждении, в том числе работе администрации учреждения», — говорится в сообщении прокуратуры по Амурской области.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео спасения пятимесячной девочки, которую угрожал выбросить с балкона ее отец.

Читайте также

+19° Днём +21°
Ночью +13°
66.78
0.17 73.98
0.03
Гороскоп на 21 августа: Стрельцы, помните о карме!

Последние новости

11:06
«Теплицу мою накрывает»: очевидица сняла на видео таран воздушным шаром ее огорода
10:55
Толкалина объяснила, почему ее 18-летнюю дочь не приглашают сниматься в кино
10:43
Трое малышей пострадали при обрушении в благовещенском детсаду
10:28
«Ангелочки!» Пугачева растрогала поклонников фото с Лизой Галкиной
10:16
Румыния и США выступают против реализации «Северного потока — 2»
10:06
Екатерина Стриженова выложила забавное видео с поющим внуком

Сейчас читают

Кто будет опекуном осиротевшей 10-летней внучки Назаровой
«Мурашки по коже»: Пынзарь выложила трогательное видео в честь годовщины свадьбы
Видео: Ольга Бузова продемонстрировала как борется с целлюлитом

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги