Видео спасения младенца в Саранске, которого отец грозился выбросить из окна (18+)

В Саранске обезвредили мужчину, который угрожал выбросить свою пятимесячную дочь с балкона третьего этажа.

Инцидент произошел на Севастопольской улице. Сначала мужчина стал выбрасывать вещи из окна, а когда не место прибыли полицейские, взял на руки малышку и высунул ее за балкон. Все происходящее снимали на видео многочисленные свидетели, пришедшие на крики со всего двора.

Спасатели развернули на земле специальное полотно, чтобы поймать ребенка, а местный участковый пробрался в соседнюю квартиру. Когда мужчина зазевался, полицейский смог обезвредить нерадивого отца.

Мужчину задержали и доставили в отел полиции. Его дочь отвезли в больницу, чтобы провести обследование на наличие травм. Что стало причиной такого поведения саранчанина, предстоит установить правоохранителям.

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