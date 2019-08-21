По меньшей мере четыре студента были ранены в результате стрельбы возле университета Кларка в Атланте, столице штата Джорджия.

Пострадавшим от 17 до 19 лет, их госпитализировали с огнестрельными ранениями от библиотеки Роберта Вудраффа на улице Джеймс Броули Драйв.

В полиции заявили, подростки случайно попали под перекрестный огонь из автоматического оружия, которую отрыли участники двух группировок. На вечеринке по случаю начала занятий присутствовали около 200 человек из трех университетов Атланты. Власти считают, что ранения получили случайные свидетели вооруженного столкновения, которые не были целями стрелявших.

Место инцидента оцеплено, о задержании стрелявших пока не сообщается. Являются ли участники перестрелки студентами — пока неизвестно.

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