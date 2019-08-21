Массовая драка со стрельбой в центре Краснодара этой ночью всерьез напугала жителей кубанской столицы. Инцидент произошел у одного из рынков.

По словам очевидцев, между двумя группами мужчин произошел конфликт. В какой-то момент кто-то достал оружие, и открыл огонь. Прохожие сняли момент перестрелки, хорошо слышно, что было сделано несколько десятков выстрелов.

Как только появилась полиция, участники столкновения скрылись. По официальным данным, в перестрелке пострадал один человек. Он получил огнестрельное ранение. Впрочем, очевидцы утверждают — пострадавших могло быть больше. По словам свидетелей, на месте конфликта были еще несколько человек со следами ранений. Сейчас сотрудники МВД выясняют все подробности происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности перестрелки на петербургской базе на улице Салова.