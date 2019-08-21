Строительство самого крупного тепличного комплекса завершилось в Коми

В Республике Коми завершилось строительство самого крупного на севере тепличного комплекса «Солнечногорский». Его площадь более 12,5 гектара.

Предприятие сможет круглый год снабжать жителей региона свежими овощами. До конца года будет выращено более трех с половиной тысяч тонн продукции. Новейшее оборудование позволяет поддерживать в теплицах особый микроклимат, защищать растения от насекомых и экономить на отоплении.

Уникальное для этих широт предприятие было построено за рекордно короткий срок — всего за два года.

Ранее 5-tv.ru публиковал изысканный рецепт пряной закуски из хрена и томатов.