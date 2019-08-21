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  4. Неудачное фото сделало Волочкову обладательницей непропорционального тела

Неудачное фото сделало Волочкову обладательницей непропорционального тела

, 16:12 Фото 357

В погоне за иллюзией «бесконечных» ног балерина не заметила, что ракурс делает ее тело непропорциональным.

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Фото, видео : Instagram @volochkova_art

Анастасия Волочкова провела летние каникулы в Греции. Несмотря на то, что балерина уже активно работает в Москве, она не перестает вспоминать солнечные дни своего отпуска. Артистка продолжает делиться с поклонниками снимками, сделанными на отдыхе.

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На этот раз Волочкова опубликовала на своей странице в Instagram фото, которое сама она описала как «отражение лета». На снимке действительно есть отражение — в кадре Анастасия позирует, сидя на лестнице у стеклянного ограждения, в котором она и отражается. На балерине телесного цвета купальник, крупные аксессуары и босоножки с открытой пяткой на высоком каблуке и толстой подошве. Одну ногу балерина согнула в колене, а вторую вытянула вдоль ступеней.

Instagram @volochkova_art

Ракурс оказался удачным для ног — они выглядят стройными и очень длинными. Но вот с туловищем Волочковой положение камеры сыграло злую шутку. На фоне «бесконечных» ног корпус выглядит коротким, а из-за небольшого разворота к камере плечи Анастасии кажутся очень широкими. Как к такому неоднозначному кадру отнеслись подписчики знаменитости неизвестно — Волочкова продолжает держать публикации закрытыми для комментирования.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия Волочкова опровергла слухи о «постановочном» романе с Басковым.

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