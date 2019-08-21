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«Полное фиаско»: Ирена Понарошку показала жуткий маникюр голливудских звезд

, 18:15 Фото 140

Теледива уверена, что хороший маникюр могут сделать только мастера из России.

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Фото, видео : Instagram @irenaponaroshku, join.ua

Телеведущая Ирена Понарошку высоко ценит профессионализм российских бьюти-мастеров. Звезда отметила, что качество услуг, которое оказывают женщинам в других странах, оставляет желать лучшего, и даже опубликовала небольшую подборку фотографий маникюра, который был сделан мировым звездам.

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Понарошку призналась, что поначалу она пыталась, оказываясь за рубежом, посещать местных мастеров по эпиляции, коррекции бровей и ряду других направлений, однако все визиты заканчивались «полным фиаско».

«Бедные американки, француженки, англичанки — что им приходится терпеть в их салонах красоты?! Это же какие-то нелепые и бессмысленные эксперименты над человеком!» — возмущена Ирена.

Instagram @irenaponaroshku

Теперь теледива посещает только мастеров, которые приехали из России или других стран бывшего СССР. Так, на маникюр и массаж Ирена ходит к россиянкам, а на стрижку и косметологические процедуры — к эмигранткам из Украины.

Поклонницы журналистки полностью поддержали позицию Понарошку. В сторис на своей странице в Instagram звезда опубликовала несколько примеров дизайна ногтей, который был сделан мировым звездам, сообщает Teleprogramma.pro. Невысокий уровень мастерства на снимках заметен даже тем, кто не очень хорошо разбирается в этом вопросе.

«Дайте девочкам контакты наших мастеров!» — взмолилась под конец Понарошку.

Однако даже у русских мастеров бывают досадные промашки — ранее 5-tv.ru писал о маникюре Натальи Штурм, который вызвал недоумение фанатов.

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