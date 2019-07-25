«Пятиклашка делала?»: Маникюр Натальи Штурм вызвал недоумение у фанатов певицы

, 19:59 Фото 232

Фотографию звезда 90-х опубликовала в своем Instagram.

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Фото, видео : Instagram @nataliashturm

Российская певица Наталья Штурм, наиболее известная как исполнительница песни «Школьный роман», поделилась с подписчиками в Instagram фотографиями своего маникюра. На снимке 53-летняя артистка позирует в откровенном кружевном топике, сложив руки на груди и демонстрируя накрашенные ногти. В сторис Наталья поделилась странным маникюром в виде ракушек.

«А Котику нравится мой маникюр», — написала Штурм, предвидя, видимо, реакцию фолловеров.

Instagram @nataliashturm

Подписчиков ногти певицы повергли в шок. Они решили, что маникюр Наталье делала пятиклассница. Своими впечатлениями юзеры поделились в комментариях:

«Смотрится убого, если честно»;

«Пятиклашка делала?»

«Наталия, ну не умеете вы рисовать. Я тоже делаю сама себе, купила набор для стемпинга, выглядит дизайн аккуратно»;

«Чем проще женщина, тем сложнее дизайн ее ногтей © 😄», — написали пользователи.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Наталья Штурм рассказала об измене своего «статусного» кавалера.

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