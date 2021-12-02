Немецкие ученые нашли способ предсказывать смерть пациента в течение ближайших лет. Разработанная ими технология позволяет предугадать летальный исход по анализу крови.

Специалисты изучили образцы крови порядка 44 тысяч человек, которые фигурировали в 12 других исследованиях. Возраст пациентов варьировался от 18 до 109 лет, а период наблюдения за ними достигал 16 лет. За это время умерли более пяти тысяч участников исследований.

Ученые из Германии искали в образцах крови испытуемых некие «метаболические маркеры» — эти показатели должны были быть выше в крови тех, кто остался жив. Специалисты также учитывали так называемый «риск смерти», на который влияли показатели уровня холестерина, онкологические заболевания, проблемы с сердцем и наличие вредных привычек.

В результате анализа немецкие исследователи выявили 14 биомаркеров, которые указывают на то, что пациент, вероятнее всего, умрет в ближайшее десятилетие. Маркеры связаны с воспалительными процессами, уровнем сахара в крови и состоянием иммунной системы. Точность прогноза, по заявлению разработчиков технологии, составляет более 80%.

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