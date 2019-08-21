Похитителю кольца с бриллиантом у звезды «Сладкой жизни» вынесен приговор

Сын экс-министра МВД африканской Республики Мали признан виновным в крупной краже в Петербурге. Никита Багайоко украл сумку с дорогостоящей техникой и украшениями у звезды сериала «Сладкая жизнь» Марии Шумаковой в июле 2019 года.

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Петроградский суд Санкт-Петербурга признал молодого человека виновным в совершении преступления и назначил меру пресечения — два года и семь месяцев колонии общего режима. Сам Никита свою причастность к инциденту отрицает.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, у Шумаковой украли брендовую сумку из киновагончика, стоявшего на Пионерской улице — актриса приехала в Северную столицу на съемки. В сумке находился iPhone последней модели, часы Rolex, конверты с деньгами и кольцо с бриллиантом стоимостью около 12 миллионов рублей. Общая сумма украденного оказалась более 13 миллионов.