Видео: звезду сериала «Сладкая жизнь» обокрали на 13 миллионов

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова стала жертвой крупного ограбления. Во время съемок в Петербурге у актрисы украли сумку с дорогостоящим украшением, телефоном и крупной суммой денег. Общая сумма ущерба составила более 13 миллионов рублей.

Брендовая сумка пропала из киновагончика утром в субботу, 13 июля. В ней находился iPhone X, часы марки Rolex стоимостью в 1,2 миллиона, конверты с деньгами и кольцо с бриллиантом, которое стоит порядка 12 миллионов рублей.

После того как потерпевшая обратилась в полицию, сотрудники отсмотрели камеры видеонаблюдения и обнаружили злоумышленника — им оказался молодой темнокожий мужчина. Проследив по записям дальнейший путь юноши, полицейские задержали его в ресторане одной из сетей быстрого питания.

Как оказалось, 26-летний молодой человек ранее был судим. В отношении задержанного также было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Кража». Вопрос об избрании меры пресечения для подозревамого в настоящее время решается.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Ленинградской области злоумышленники обокрали ювелирный салон на 20 миллионов рублей.