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Квентин Тарантино впервые станет отцом в 56 лет

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Культовый голливудский режиссер и дочь известного израильского музыканта Даниэла Пик поженились в 2018 году.

Фото : ТАСС/ZEUS

Квентин Тарантино и его супруга — Даниэла Пик — заявили, что ждут ребенка. Для культового 56-летнего режиссера малыш станет первенцем. Об этом сообщает издание People.

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Даниэла Пик — дочь известного музыканта из Израиля Цвика Пик — познакомилась с Тарантино во время съемок рекламных роликов для фильма «Бесславные ублюдки». Лишь спустя восемь лет, режиссер пошел на серьезный шаг и предложил возлюбленной свои руку и сердце. Свадьбу звездная пара сыграла в конце 2018 года. На закрытой торжественной церемонии в Лос-Анджелесе присутствовали только самые близкие люди четы.

Еще пару лет назад ни поклонники режиссера, ни тем более сам Квентин Тарантино, не могли предположить, как сложится жизнь звезды кинематографа в будущем.

«Поймите, я отказался от слишком многого в жизни для того, чтобы снимать кино. У меня нет жены, нет детей. Я пошел на эти жертвы, имея четкую цель. И я счастлив», — заявлял тогда знаменитость.

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