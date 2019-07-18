На Пятом канале акция «День добрых дел» для Лизы Акперовой

, 5:46 Эфирная новость 22

Жизнь 17-летней девушки разделил на «до» и «после» страшный диагноз — острый лимфобластный лейкоз. Однако у Лизы есть шанс на выздоровление, если помогут неравнодушные люди.

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Фото, видео : 5-tv.ru

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День Добрых Дел 261

На Пятом канале акция «День добрых дел». Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 6162 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Подари жизнь» мы собираем деньги для Лизы Акперовой. Жизнь 17-летней девушки разделил на «до» и «после» страшный диагноз — острый лимфобластный лейкоз.

Вместо школьных экзаменов и выпускного бала — стерильный блок больницы и постоянные курсы химиотерапии. Сначала лечение помогло, но страшное слово — рецидив — прозвучало как приговор. Болезнь вернулась с еще более разрушительной силой. Стандартная терапия больше не помогает. Единственный шанс на спасение — пересадка костного мозга и курс инновационного препарата.

Его стоимость почти четыре миллиона рублей и собрать огромную сумму нужно в короткие сроки. Ведь самое дорогое сейчас для Лизы — это время, которое нельзя упустить. О том, как помочь — корреспондент МИЦ «Известия» Анна Воропай. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об оказанной помощи Никите Шевченко, который страдает несовершенным остеогенезом.

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