Видео: в аэропорту Калифорнии сгорел пассажирский самолет

В штате Калифорния при взлете пассажирского самолета Cessna Citation произошло возгорание. Об этом сообщает Life.ru.

Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Оровилл. Во время подготовки к вылету капитан экипажа подал сигнал диспетчеру и доложил о прекращении полета в связи с возгоранием воздушного судна. На борту самолета находились восемь пассажиров и два члена экипажа.

Twitter @CHP Oroville

Когда в аэропорт прибыли спасатели, воздушное судно было полностью охвачено огнем. В результате пожара никто не пострадал. Однако самолет распался на две части и практически полностью сгорел.

Правоохранительным органам предстоит выяснить обстоятельства случившегося. В настоящий момент причина пожара не называется.

Twitter @Janelle Wang

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