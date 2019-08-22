  1. Пятый канал
  4. Видео: в аэропорту Калифорнии сгорел пассажирский самолет

Видео: в аэропорту Калифорнии сгорел пассажирский самолет

, 4:44 Видео 34

Во время пожара на борту находились восемь пассажиров.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Twitter @CHP Oroville‏, YouTube @Chico Enterprise-Record

В штате Калифорния при взлете пассажирского самолета Cessna Citation произошло возгорание. Об этом сообщает Life.ru.

Инцидент произошел на взлетно-посадочной полосе аэропорта города Оровилл. Во время подготовки к вылету капитан экипажа подал сигнал диспетчеру и доложил о прекращении полета в связи с возгоранием воздушного судна. На борту самолета находились восемь пассажиров и два члена экипажа.

Twitter @CHP Oroville

Когда в аэропорт прибыли спасатели, воздушное судно было полностью охвачено огнем. В результате пожара никто не пострадал. Однако самолет распался на две части и практически полностью сгорел.

Правоохранительным органам предстоит выяснить обстоятельства случившегося. В настоящий момент причина пожара не называется.

Twitter @Janelle Wang

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что при крушении вертолета в реку под Вологдой погиб пилот.

Читайте также

+14° Днём +19°
Ночью +12°
66.26
-0.52 73.50
-0.48
Гороскоп на 22 августа: Козероги, пришло время пошалить!

Последние новости

5:15
Путин пообещал ответ на новую угрозу со стороны США
5:04
«По паре яиц!»: Волочкова намекнула на приключение с двумя мужчинами — видео
4:44
Видео: в аэропорту Калифорнии сгорел пассажирский самолет
4:13
В Саратове вспыхнул пожар в многоквартирном жилом доме — есть погибшие
3:30
Гороскоп на 22 августа: Козероги, пришло время пошалить!
2:24
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в 1-м матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ 

Сейчас читают

День Матфея Змеесоса: что можно и нельзя делать 22 августа
Гороскоп на 22 августа: Козероги, пришло время пошалить!
«Безобразие!»: Бузова засветила зону бикини — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги