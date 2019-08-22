«Правил идеальной внешности нет»: Каменских у бассейна порассуждала о своем теле

Украинская певица Настя Каменских любит баловать подписчиков Instagram соблазнительными снимками. Благо, звезде есть чем похвастаться. Артистка является обладательницей весьма «аппетитных» форм. Знаменитость разместила новый снимок, на котором позирует у бассейна в сексуальном черном купальнике. В публикации исполнительница размышляет о стандартах женской красоты.

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«Я время от времени занимаюсь самокопанием. Тут бы бедрышко поменьше, а здесь бы подкачать. С появлением соцсетей появились, так называемые, идеалы, которым все хотят соответствовать! Проблема в том, что не существует правил идеальной внешности», — уверяет поп-дива.

Instagram @kamenskux

Поклонники Насти Каменских не очень заинтересовались длинным постом знаменитости, в котором она призывала делать все «с кайфом». А вот пышная фигура звезды привлекла внимание пользователей соцсети. Подписчики посвятили «пятой точке» певицы множество комментариев. Среди сообщений юзеров встречались как восторженные отклики, так и не очень.

«Зачем так плавки натягивать до плеч?»

«Ух, наела попочку наша девочка»;

«Ну и **** у тебя!»

«Попа, как у Ким»;

«Фигура хороша — кровь с молоком», — написали фолловеры.

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