Восемь человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Подмосковье. Авария произошла утром в четверг, 22 августа, на 69 километре трассы М9 «Балтия».

Как стало известно 5-tv.ru, водитель автобуса Golden Dragon, следовавшего по маршруту Псков — Москва, по невыясненной пока причине съехал с проезжей части в правый кювет. В результате опрокидывания транспортного средства восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Всего в салоне находилось 14 человек. Пострадавшие госпитализированы.

ГИБДД по Московской области

По словам автоинспекторов, водитель автобуса мог уснуть за рулем, что и привело к аварии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что серьезное ДТП с маршруткой и мусоровозом произошло в Челябинской области.