На загоревшемся теплоходе «Петр Чайковский» не сработала система оповещения

На теплоходе «Петр Чайковский» не сработала система звукового оповещения. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Пожар на четырехпалубном теплоходе случился рано утром 22 августа в Петербурге на Октябрьской набережной. Возгорание произошло в каюте механика на площади 13 квадратных метров.

Предварительно, мужчина задохнулся парами углекислого газа. Погибший — Андрей К., 1994 года рождения.

С теплохода было эвакуировано порядка 300 человек, в том числе там находились иностранцы — немцы и австрийцы. Пожар удалось локализовать в 6.10 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названа предварительная причина пожара на теплоходе «Петр Чайковский».