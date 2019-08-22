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  4. На загоревшемся теплоходе «Петр Чайковский» не сработала система оповещения

На загоревшемся теплоходе «Петр Чайковский» не сработала система оповещения

, 9:23 Фото 67

В результате ЧП, произошедшем в Петербурге, погиб один человек.

Фото : 5-tv.ru, МЧС РФ

На теплоходе «Петр Чайковский» не сработала система звукового оповещения. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Пожар на четырехпалубном теплоходе случился рано утром 22 августа в Петербурге на Октябрьской набережной. Возгорание произошло в каюте механика на площади 13 квадратных метров.

Предварительно, мужчина задохнулся парами углекислого газа. Погибший — Андрей К., 1994 года рождения.

С теплохода было эвакуировано порядка 300 человек, в том числе там находились иностранцы — немцы и австрийцы. Пожар удалось локализовать в 6.10 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названа предварительная причина пожара на теплоходе «Петр Чайковский».

На загоревшемся теплоходе «Петр Чайковский» не сработала система оповещения

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