Что известно о пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» в Петербурге

В Петербурге 22 августа на пассажирском теплоходе «Петр Чайковский» вспыхнул пожар. Сообщается об одном погибшем. По предварительным данным, это механик, который находился в каюте, где и вспыхнуло пламя.

В этот момент судно стояло на Октябрьской набережной. Началась срочная эвакуация. С теплохода вывели более трехсот человек. В их числе, по некоторой информации, были иностранные туристы. Никто не пострадал.

С огнем боролись 50 спасателей. К этой минуте им удалось справиться с пламенем. По некоторым данным, пожар произошел к каюте механика из-за неисправности электрооборудования.

Площадь пожара составила 13 квадратных метров. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета на транспорте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на загоревшемся теплоходе «Петр Чайковский» не сработала система оповещения.