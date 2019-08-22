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Что известно о пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» в Петербурге

, 10:44 Эфирная новость 80

По предварительным данным, в результате ЧП погиб механик.

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Фото, видео : 5-tv.ru, МЧС РФ

В Петербурге 22 августа на пассажирском теплоходе «Петр Чайковский» вспыхнул пожар. Сообщается об одном погибшем. По предварительным данным, это механик, который находился в каюте, где и вспыхнуло пламя.

В этот момент судно стояло на Октябрьской набережной. Началась срочная эвакуация. С теплохода вывели более трехсот человек. В их числе, по некоторой информации, были иностранные туристы. Никто не пострадал.

С огнем боролись 50 спасателей. К этой минуте им удалось справиться с пламенем. По некоторым данным, пожар произошел к каюте механика из-за неисправности электрооборудования.

Площадь пожара составила 13 квадратных метров. Сейчас на месте ЧП работают сотрудники Следственного комитета на транспорте.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на загоревшемся теплоходе «Петр Чайковский» не сработала система оповещения.

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