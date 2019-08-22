Певица Диана Гурцкая смогла «увидеть» картины художников Анри Матисса, Пабло Пикассо, Эдгара Дега, Клода Моне и других при помощи рук. В Пушкинском музее в Москве размещена экспозиция для незрячих, которую как раз и посетила артистка. Своими впечатлениями она поделилась в Instagram.

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«Сегодня у нас есть возможность смотреть, ощущать, переживать, потому что каждое произведение — это история, это целая жизнь. И я могу сказать, что жизнь прекрасна, потому что есть мир искусства, через который можно видеть и ощущать», — рассказала поклонникам Гурцкая.

Instagram @gurtskayadiana_official_group

Поклонники певицы, в свою очередь, похвалили ее за тягу к искусству и за простоту в общении с фанатами — на кадрах видно, как Гурцкая обнимается с посетителями музея.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Диана Гурцкая пережила смерть матери.