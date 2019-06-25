Холод и страх: Диана Гурцкая рассказала, как пережила смерть матери

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Трагический момент в жизни певицы совпал с успехом в музыкальной карьере.

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Фото, видео : Instagram @gurtskayadiana_official_group

Российская эстрадная исполнительница Диана Гурцкая завоевала популярность в начале 2000-х годов. Композиция «Ты здесь» вынесла ее на первые строчки хит-парадов. Звезду приглашали на многочисленные выступления, где она получала большие гонорары. Однако радость от успеха омрачила болезнь ее матери.

«Мы писали песню „Ты здесь“. Я разучивала демку и мама заплакала, сказав: „Мне сейчас хотелось жить“. Я тогда не понимала, почему она говорит об этом», — вспомнила певица.

Позже выяснилось, что именно в это время у матери Гурцкой диагностировали онкологическое заболевание. Поначалу, по словам артистки, она стойко держалась. Не пасть духом женщине помогал успех ее дочери. Однако вершину популярности исполнительницы ее мать застать не успела. Когда композиция «Ты здесь» зазвучала в эфирах радиостанций и на телевидении, она уже была в больнице. А саму Диану ее брат Роберт и композитор Игорь Николаев увезли в Ташкент, стараясь уберечь от переживаний.

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«Я ехала с помощницей и чувствовала какой-то холод. Я боялась оставаться наедине с собой. Просила подругу общаться со мной. Я чего-то боялась, как будто холод в желудке», –цитирует певицу Starhit.

Спустя некоторое время она снова вернулась в Москву, где сразу же отправилась на съемки фестиваля «Песня года» в Кремле. Только после выступления брат сообщил Гурцкой, что матери не стало. Звезда не могла в это поверить. Она не осознавала, что происходит. Справиться с болью в тот момент Диане помогли ее близкие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Диана Гурцкая удивила поклонников сменой имиджа.

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