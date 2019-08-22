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  4. Павел Мамаев не оплатил налоги почти на полмиллиона рублей

Павел Мамаев не оплатил налоги почти на полмиллиона рублей

, 12:31 Фото 19

Ранее спортсмен был осужден за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018 года.

Фото : © РИА Новости/ Илья Питалев

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 301

Отбывающий тюремный срок футболист Павел Мамаев не заплатил налоги на сумму более 434 тысяч рублей, пишет RT.

Об этом свидетельствуют данные исполнительного производства на сайте Федеральной службы судебных приставов.

fssprus.ru

Дело в отношении бывшего полузащитника «Краснодара» и сборной России было возбуждено в конце мая 2019 года на основании решения Черемушкинского суда. В это время судебный процесс по резонансному делу о драках в столице подходил к концу.

Мамаев в колонии оформил хет-трик против белгородского «Салюта» — видео

Сейчас Павел Мамаев отбывает срок в белгородской колонии вместе с нападающим «Зенита» Александром Кокориным и его братом Кириллом. Футболист выйдет на свободу в ноябре 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ходатайствах Кокорина и Мамаева о досрочном освобождении из тюрьмы.

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