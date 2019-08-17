Видео: Стало известно, зачем водитель привязал собаку к движущемуся автомобилю

Автомобилист, который привязал собаку к машине и протащил ее по Киевскому шоссе в Москве, объяснил свои действия. По словам мужчины, животное травмировало себе лапу на даче. Тогда было решено отвезти его к ветеринару, но напуганная собака не подпускала к себе мужчину, и потому он не смог посадить ее в машину. В результате мужчина решил привязать пса к машине и доставить к врачам таким негуманным образом. Зоозащитники заявили, что в скором времени отправят животное на обследование, лечение и на передержку.

Ранее 5-tv.ru публиковал шокирующие кадры. На них автомобилист тащит привязанную к машине собаку по Киевскому шоссе в Москве. На записи очевидцев видно, как бедное животное на полусогнутых лапах пытается бежать в след за авто. Жестокие действия водителя пресекли неравнодушные граждане.

Инцидент произошел в субботу, 17 августа. По информации 5-tv.ru, собака принадлежит знакомому жестокого автолюбителя. По словам зоозащитников, мужчина в последствии сбежал, бросив и собаку, и машину.