В Невском районе Петербурга продолжается ликвидация пожара в складском здании. В строении произошло обрушение перекрытий третьего и четвертого этажей, где находится очаг возгорания.

Ранг пожара повышен до пятого номера сложности, его площадь составляет 4000 квадратных метров. Ранее к месту ЧП направили пожарный поезд, вертолет Ми-8 МЧС России осуществляет тушение с воздуха.

Из полыхающего здания на Складской улице эвакуировали 200 человек, четверых из них спасли из окон по пожарной лестнице. Предварительно, в результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали с ожогами.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места крупного пожара в Петербурге.