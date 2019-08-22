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  4. На горящем складе в Петербурге рухнули перекрытия, площадь пожара — 4000 кв. метров

На горящем складе в Петербурге рухнули перекрытия, площадь пожара — 4000 кв. метров

, 16:51 Видео 271

Ранг серьезного пожара повышен до рекордного пятого.

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Фото, видео : 5-tv.ru, МЧС РФ

В Невском районе Петербурга продолжается ликвидация пожара в складском здании. В строении произошло обрушение перекрытий третьего и четвертого этажей, где находится очаг возгорания.

Ранг пожара повышен до пятого номера сложности, его площадь составляет 4000 квадратных метров. Ранее к месту ЧП направили пожарный поезд, вертолет Ми-8 МЧС России осуществляет тушение с воздуха.

Из полыхающего здания на Складской улице эвакуировали 200 человек, четверых из них спасли из окон по пожарной лестнице. Предварительно, в результате инцидента пострадал один человек, его госпитализировали с ожогами.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с места крупного пожара в Петербурге.

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