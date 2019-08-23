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Жену Джигана обвинили в использовании фотошопа — фото

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Новый снимок Оксаны Самойловой вызвал негодование у ее подписчиков. Они заметили, что девушка изменила пропорции своего тела при помощи инструментов фоторедактора.

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Фото, видео : Instagram @samoylovaoxana

Супруга Дениса Устименко-Вайнштейна, более известного как рэпер Джиган, покорила сердца нескольких миллионов подписчиков, благодаря своей безупречной фигуре. Фанаты Оксаны Самойловой не раз задавались вопросом, как модели удалось сохранить тело подтянутым после рождения детей. Некоторые интересовались программой тренировок звезды и спрашивали о рационе питания.

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Однако, как выяснилось, дело не только в здоровом образе жизни. Глядя на новый снимок знаменитости, где она позирует на пляже в купальнике вместе со своими наследницами, поклонники обратили внимание, что некоторые части тела Самойловой непропорциональны друг другу, а в определенных местах даже заметны мутные пятна, которые свидетельствуют об использовании фотошопа.

Instagram @samoylovaoxana

Фолловеры не смогли промолчать и разразились резкой критикой в комментариях. Они в пух и прах разнесли фотографию модели и даже обвинили ее во лжи.

«С руками что-то пошло не так, ох уж этот фотошоп»;

«Видно, что талию подправила фотошопом, рука чуть-чуть поплыла»;

«Подмышка правая вообще странно выглядит, вчера эту фотку в одном из каналов Telegram разобрали всю насчет фотошопа», — делились наблюдениями пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что жену Джигана заподозрили в беременности из-за неоднозначного поста.

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