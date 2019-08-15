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«Никаких сюрпризов»: Жену Джигана заподозрили в беременности из-за неоднозначного поста

, 3:58 Фото 46

Оксана Самойлова спровоцировала пользователей сети постом с личными откровениями.

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Фото, видео : Instagram @samoylovaoxana

Супруга рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова на своей странице в Instagram выложила пост, в котором поделилась с подписчиками личными откровениями и свежей совместной с супругом фотографией, сделанной на борту яхты во Флориде.

«Мы всегда все планируем. Еще бы. Когда у тебя трое детей, эффект неожиданности может обернуться величайшим провалом. Но это касается только нас. Жизнь о наших правилах не знала», — неоднозначно подписала публикацию Оксана Самойлова.

Instagram @samoylovaoxana

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Жена Джигана не уточнила, что имела виду. Однако, пользователи тут же сделали смелое предположение, что 31-летняя модель вновь беременна и ждет четвертого ребенка.

«Беременна четвертым?»

«У вас, наверное, скоро будет мальчик»

«Вы беременны! Поздравляю»

Стоит отметить, что Джиган и Оксана Самойлова уже воспитывают трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Джиган похвастался идеальной фигурой жены.

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