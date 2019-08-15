«Никаких сюрпризов»: Жену Джигана заподозрили в беременности из-за неоднозначного поста

Супруга рэпера Джигана, модель Оксана Самойлова на своей странице в Instagram выложила пост, в котором поделилась с подписчиками личными откровениями и свежей совместной с супругом фотографией, сделанной на борту яхты во Флориде.
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Жена Джигана не уточнила, что имела виду. Однако, пользователи тут же сделали смелое предположение, что 31-летняя модель вновь беременна и ждет четвертого ребенка.
«Беременна четвертым?»
«У вас, наверное, скоро будет мальчик»
«Вы беременны! Поздравляю»
Стоит отметить, что Джиган и Оксана Самойлова уже воспитывают трех дочерей — Ариелу, Лею и Майю.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Джиган похвастался идеальной фигурой жены.