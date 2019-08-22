Умер заслуженный артист России Виктор Власов

В Москве на 66-м году жизни скончался Заслуженный артист РФ Виктор Власов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра имени Владимира Маяковского, где артист прослужил 40 лет.

«С прискорбием сообщаем, что 22 августа ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов. Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память! Виктор Власов служил в Театре Маяковского с 1974 по 2014 год», — отмечается в публикации.

О причинах смерти актера не сообщается.

Виктор Власов пришел в этот театр сразу после окончания ГИТИСа в 1974 году. Актер был занят в таких постановках, как «Чума на оба ваши дома», «Ревизор», «Женитьба», «Беседы с Сократом» и многих других.

Прощание с артистом состоится 24 августа в 12.00 в Театре Маяковского.

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