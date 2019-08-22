Умер заслуженный артист России Виктор Власов

В Москве на 66-м году жизни скончался Заслуженный артист РФ Виктор Власов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра имени Владимира Маяковского, где артист прослужил 40 лет.
О причинах смерти актера не сообщается.
Виктор Власов пришел в этот театр сразу после окончания ГИТИСа в 1974 году. Актер был занят в таких постановках, как «Чума на оба ваши дома», «Ревизор», «Женитьба», «Беседы с Сократом» и многих других.
Прощание с артистом состоится 24 августа в 12.00 в Театре Маяковского.
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