Покоривший Эльбрус спецназовец-инвалид из Петербурга пополнил ряды академии СК

Бывший сотрудник спецназа «Тайфун», инвалид-колясочник Николай Евтух из Петербурга, совершивший восхождение Эльбрус, стал сотрудником Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России. Об этом говорится в сообщении СК РФ, распространенном в четверг.
Глава Следственного комитета РФ также отметил силу духа Кавалера ордена Мужества майора Николая Евтуха при покорении Эльбруса. Совершить подъем бывшему спецназовцу помогли товарищи и специально подготовленные сани. Участники восхождения — ветераны-спецназовцы петербугского отряда «Тайфун», астраханского отряда «Скорпион», а также действующие сотрудники «Скорпиона» и краснодарского СОБРа «Гром», — поднявшись на высоту 5,6 тысяч метров группа водрузила на вершине флаг СК России.
Подъем группа также посвятила погибшим товарищам и своим родным.
Участники восхождения из Петербурга вернулись домой 21 августа.