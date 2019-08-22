Покоривший Эльбрус спецназовец-инвалид из Петербурга пополнил ряды академии СК

Бывший сотрудник спецназа «Тайфун», инвалид-колясочник Николай Евтух из Петербурга, совершивший восхождение Эльбрус, стал сотрудником Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России. Об этом говорится в сообщении СК РФ, распространенном в четверг.

«Николай Евтух пополнил ряды сотрудников Санкт-Петербургской академии Следственного комитета России. Этот человек — истинный патриот Отечества, для которого честь мундира и верность долгу не пустые слова, а смысл жизни. Он проявил себя как мужественный офицер в боях против бандформирований, защищая интересы граждан и государства, и как верный товарищ для своих сослуживцев, которые и теперь поддерживают друг друга в жизни», — приводит пресс-служба СК слова председателя ведомства Александра Бастрыкина.

Глава Следственного комитета РФ также отметил силу духа Кавалера ордена Мужества майора Николая Евтуха при покорении Эльбруса. Совершить подъем бывшему спецназовцу помогли товарищи и специально подготовленные сани. Участники восхождения — ветераны-спецназовцы петербугского отряда «Тайфун», астраханского отряда «Скорпион», а также действующие сотрудники «Скорпиона» и краснодарского СОБРа «Гром», — поднявшись на высоту 5,6 тысяч метров группа водрузила на вершине флаг СК России.

Подъем группа также посвятила погибшим товарищам и своим родным.

Участники восхождения из Петербурга вернулись домой 21 августа.