СК РФ обратился к Беглову с просьбой помочь с жильем спецназовцу-инвалиду

В Петербурге расследуют схему мошенничества, при которой квартиры лишился бывший майор спецназа. Кавалер ордена мужества Николай Евтух был ранен во время второй чеченской кампании, выжил только благодаря товарищам, которые вынесли его с поля боя. Сейчас он в инвалидном кресле и сражается уже за свои права на жилье.

Произошедшим с экс-спецназовцем отряда «Тайфун» лично заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Кроме того ведомство обратилось с просьбой к главе Петербурга Александру Беглову помочь с жильем пострадавшему сотруднику спецназа.

Его история началась 19 лет назад. Двухтысячный год — федеральные силы штурмуют село Комсомольское — оплот банды Руслана Гелаева. Через два дня случилась трагедия. Боевики, их было больше, атаковали спецназ с трех направлений. Инвалидность — коляски — бесконечные врачи. Товарищи не бросили Николая и помогли получить двухкомнатную квартиру. А потом майор Евтух встретил Динару. Казалось, вот оно — счастье. Но все оказалось намного прозаичнее. Виктор Черногуз подробнее.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что в Петербурге задержаны участники крупного медицинского картеля.