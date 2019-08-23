Регина Тодоренко разоткровенничалась о первой брачной ночи с Топаловым

Первая брачная ночь певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко была весьма типичной. В этом призналась девушка во время беседы со StarHit. Звезда голубого экрана отметила, что они с Топаловым уже достаточно давно живут вместе, поэтому бурным страстям предпочли сладкий сон.
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«Она была типичной для людей, которые давно живут вместе, вот», — цитирует издание артистку.
Продолжив разговор об отношениях с певцом, она отметила, что между ними часто возникают недомолвки.
Певец и ведущая официально оформили свои отношения в октябре 2018 года, в декабре у них родился сын. В начале июля этого года они сыграли свадьбу в итальянском городе Сорренто.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пользователи раскритиковали свадебное платье артистки.