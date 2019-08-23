  1. Пятый канал
  4. Регина Тодоренко разоткровенничалась о первой брачной ночи с Топаловым

Регина Тодоренко разоткровенничалась о первой брачной ночи с Топаловым

, 11:30 42

В середине лета влюбленные сыграли свадьбу в итальянском городе Сорренто.

Фото : Instagram @reginatodorenko

Первая брачная ночь певца Влада Топалова и телеведущей Регины Тодоренко была весьма типичной. В этом призналась девушка во время беседы со StarHit. Звезда голубого экрана отметила, что они с Топаловым уже достаточно давно живут вместе, поэтому бурным страстям предпочли сладкий сон.

Гороскоп на 23 августа: Водолеи, забудьте слово «стыд»!

«Она была типичной для людей, которые давно живут вместе, вот», — цитирует издание артистку.

Продолжив разговор об отношениях с певцом, она отметила, что между ними часто возникают недомолвки.

«Он может меня грубо обидеть. Как скажет — так отрежет. Думаю, почему так? Но стараюсь принимать его таким, какой он есть. Нам очень и очень тяжело дается этот процесс. Мы даже вместе читаем книгу „Союз непохожих“, чтобы притереться друг к другу как можно быстрее», призналась Регина Тодоренко.

Певец и ведущая официально оформили свои отношения в октябре 2018 года, в декабре у них родился сын. В начале июля этого года они сыграли свадьбу в итальянском городе Сорренто.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пользователи раскритиковали свадебное платье артистки.

Читайте также

+12° Днём +25°
Ночью +18°
65.62
-0.64 72.83
-0.67
Гороскоп на 23 августа: Водолеи, забудьте слово «стыд»!

Последние новости

11:38
Двое мужчин ограбили проститутку на 85 тысяч рублей
11:30
Регина Тодоренко разоткровенничалась о первой брачной ночи с Топаловым
11:23
Экипаж, севшего в поле Airbus A-321, поздравил россиян с Днем флага
11:11
Движение поездов по Крымскому мосту откроют согласно графику
10:58
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Максима Абидова
10:45
«Надюша, покушай!»: Худоба звезды Comedy Woman обеспокоила подписчиков — фото

Сейчас читают

Представители Заворотнюк опровергли слухи о раке головного мозга у актрисы
Горячо! Пышные формы «русской Кардашьян» в прозрачном кружеве взбудоражили сеть
Лаврентьев день: что можно и нельзя делать 23 августа

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги