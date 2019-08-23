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  4. «Кошка!» Анна Нетребко продефилировала в леопардовом платье — видео

«Кошка!» Анна Нетребко продефилировала в леопардовом платье — видео

, 20:26 Видео 73

Оперная певица продемонстрировала новый стильный образ, прогуливаясь по Сочи.

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Фото, видео : Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago

Оперная певица Анна Нетребко отдыхает в городе Сочи. В отпуске исполнительница не перестает хвастаться сногсшибательными нарядами. На этот раз звезда поделилась с подписчиками в Instagram видео, на котором продефилировала в роскошном длинном платье с леопардовым принтом. Образ знаменитости прекрасно дополнили: бежевый тюрбан, белые босоножки на платформе, веер и золотая сумочка на плече.

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Поклонники 47-летней Анны Нетребко в очередной раз поразились грациозности и элегантности знаменитости. Обладательница невероятного по масштабности таланта и потрясающего голоса заслужила любовь фанатов еще и своими стильными нарядами.

«Это уже не горячий репортаж, это жареный!»

«Божественно!»

«Вы здесь похожи на бенгальскую кошку! Очень грациозно и гармонично!»

«Боже! Вы потрясающая оперная дива. И похожи в этом наряде на Клеопатру! Нет. Даже круче египетской царицы!» — уверяют фолловеры.

Аудитория Анны Нетребко в Instagram насчитывает почти полмиллиона подписчиков. Наибольшей популярностью в аккаунте знаменитости пользуются снимки и ролики, на которых она демонстрирует необычные яркие образы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Анна Нетребко показала фото из самого дорогого отеля в Сочи.

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