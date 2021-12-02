ТОП-5 самых гулящих мужских и женских знаков зодиака

Иногда измены совершают те, от кого, казалось бы, этого вообще нельзя было ожидать. Однако астрологи уверены, вычислить «гулящего» можно еще на стадии раннего знакомства. Некоторые знаки зодиака, в принципе, не умеют хранить верность своим половинкам.

Мужчины — Близнецы

Представители этого знака зодиака абсолютно не склонны к моногамии. Самое ценное для Близнецов — свобода, и они не остановятся ни перед чем, лишь бы доказать себе и окружающим, что они ни к чему не привязаны. Близнецы — пожалуй, самый неверный знак зодиака. Они обожают все новое, поэтому никогда не смогут хранить верность на протяжении долгих лет одному человеку.

Мужчины — Стрельцы

Стрельцы не хотят изменять, разумом они понимают — это дурной поступок, который разобьет сердца их половинкам. Однако данный знак зодиака просто не способен устоять при виде красивой женщины. Усугубляет ситуацию чрезмерное эго Стрельцов — они обожают быть в центре внимания. Стрельцам жизненно необходимы сплетни и слухи об их сексуальных победах.

Мужчины — Рыбы

Представители этого знака зодиака не хотят причинять боль своим возлюбленным, однако перед изменой они просто легкомысленно забывают, что находятся в отношениях. Рыбы абсолютно не задумываются о последствиях предательства и всерьез полагают — они не совершают ничего плохого. К тому же, Рыбы легко поддаются чарам привлекательных женщин. Их чрезмерная любвеобильность способна погубить даже самые крепкие отношения.

Женщины — Овны

Представительницы этого знака зодиака склонны к экспериментам и познанию всего нового. Измену девушка-Овен совершит исключительно из любопытства. Однако люди под этим знаком зодиака очень хитрые и осторожные — супруг Овна никогда не догадается о том, что его женщина не способна хранить верность.

Женщины — Весы

Девушки этого знака зодиака никогда не пойдут на измену интимного характера. Сексу Весы предпочтут флирт и подарки от других мужчин. Спутники женщин-Весов будут постоянно испытывать чувство ревности, потому что представительницам этого знака зодиака жизненно необходимо внимание со стороны мужчин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему мужчин почти не привлекают женщины некоторых знаков зодиака.