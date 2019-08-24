Фото: Голый и расточительный петербуржец озадачил горожан

Очевидцы сообщили о странном мужчине в Московском районе Петербурга.

Абсолютно голый пешеход был замечен на Варшавской улице.

«На Варшавской прогуливается мужчина. Раскидал три пакета продуктов», — отмечает автор публикации «ВКонтакте».

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На снимке запечатлен обнаженный петербуржец, стоящий на тротуаре. Пользователи начали строить догадки, как такая ситуация могла произойти.

«Сказал жене, что пошел за продуктами, зашел к любовнице, а тут ее муж… выбежал в чем мать родила, но продукты взял, а на улице психанул», — гласит один из комментариев.

Другой комментатор заявил, что герой фотографии просто так отдыхает.

«Он в костюме отдыхающего, пора отпусков», — предположил пользователь.

Были и те, кто сравнил мужчину с персонажем мультфильма «Гриффины» Питером, который тоже любит пощеголять голышом. Конечно, не обошлось без упоминания знаменитой фразы из сказки Андерсена «Новое платье короля» — «А король-то голый!».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о голом ныряльщике, который оказался в реке Фонтанке в центре Петербурга.